Benfica - Fenerbahçe: 11'ler

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp gerçekleştiren Fenerbahçe, buradaki son hazırlık maçında ülkenin güçlü ekiplerinden Benfica ile karşılaşacak.
Luz Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
İLK 11'LER
Benfica: Trubin, Antonio S, Barrenechea, Kerem, Aursnes, Pavlidis, Dedic, Richard Rios, Dahl, Otamendi, Veloso
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Archie Brown, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Syzmanski, İrfan Can, En-Nesyri
Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Lizbon'da konaklayacak ve sonraki gün İstanbul'a hareket edecek.
Luz Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
İLK 11'LER
Benfica: Trubin, Antonio S, Barrenechea, Kerem, Aursnes, Pavlidis, Dedic, Richard Rios, Dahl, Otamendi, Veloso
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Archie Brown, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Syzmanski, İrfan Can, En-Nesyri
Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Lizbon'da konaklayacak ve sonraki gün İstanbul'a hareket edecek.