Benfica'da Orkun Kökçü açıklaması!

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, açıklamalarıyla gündem olan ve Casa Pia maçının kadrosunda yer almayan Orkun Kökçü ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Benfica'da Orkun Kökçü açıklaması!
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28 Mart 2024 16:27
Son güncelleme 28 Mart 2024 17:01
Benfica Teknik direktörü Roger Schmidt, canlı yayında milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ROGER SCHMIDT NE DEDİ?

Schmidt, "Casa Pia ile oynayacağımız maç sırasında henüz röportajı analiz etmemiştim ve Orkun'un dışarıda kalmasının daha iyi olacağını düşünmüştüm. Orkun şimdi geri döndü ve onunla konuşma fırsatım oldu. Orkun, hiçbir zaman takımın içinde olumsuzluk yaratmak istemedi. Casa Pia maçından önce de oyuncunun karakterinden emin olduğumu söylemiştim. Bir hata yaptı. Bu konu ilginizi çekmiş olabilir ama Benfica için olumlu değildi. Hata yapsalar bile bunlar benim oyuncularım. Bu konu hakkında konuştuk" dedi.

Chaves ile oynayacakları maç için de konuşan Alman teknik adam, "Artık sahada yeteneklerimizi gösterme zamanı geldi. Konsantrasyonumuzu etkileyecek her şeyi bir kenara bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Benfica'da milli maçlar öncesi oynanan Casa Pia maçından önce bir röportaj veren ve teknik direktörü Schmidt'i eleştiren Orkun Kökçü, bu maçın kadrosunda yer almamıştı.

Bu sezon Benfica'da 34 maçta süre bulan 23 yaşındaki Orkun Kökçü, 3 gol attı ve 10 asist yaptı.

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