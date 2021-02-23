GEDSON İLE EN AZ 1 SEZON DAHA

UÇAK POZUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Galatasaray'ın ara transfer döneminde yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı yönetimin iç transferdeki stratejisini de belirleyecek.Kış transfer döneminin son gününde Benfica'dan yarım sezonluğuna kiralanan Gedson Fernandes, kısa süre içinde Sarı-Kırmızılı kulüpte ilk 11'e girmeyi başardı.Teknik direktörü Fatih Terim'in gözüne giren Portekizli orta saha oyuncusu, Cimbom'un 10 numarası Younes Belhanda'yı gelişi ile birlikte kulübede bıraktı.Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Belhanda ile yeni kontrat imzalamaya sıcak bakan Sarı-Kırmızılı yönetimin, Gedson'un takıma katılması sonrası ise Faslı oyuncu için bekleme kararı aldığı ortaya çıktı.Sezon sonunda öncelikle Gedson Fernandes'i takımda tutmaya çalışacak olan Galatasaray yönetiminin, Portekizli orta saha oyuncusu ile tekrar anlaşılamaması durumunda Belhanda ile sözleşme uzatacağı konuşuluyor.Bonservisi Benfica'da bulunan Gedson Fernandes'i Galatasaray en az 1 sezon daha kiralık olarak kadrosunda tutmak istiyor.İstanbul'daki yoğun kar yağışından kaçan ve Antalya'da üç günlük mini bir kamp yapan Galatasaray, 26 futbolcusuyla çalışmalara gitmiş, son günde de Alanya'ya geçmişti. Karşılaşmadan zaferle ayrılan ve İstanbul'a dönüşte büyük mutluluk yaşayan sarı-kırmızılı kafile, sevinçlerini "Aile fotoğrafı" ile belgelerken, bu fotoğrafta Younes Belhanda'nın yer almaması dikkat çekti.