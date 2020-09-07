Belhanda ve Ömer Bayram bekleneni veremedi!

Galatasaray'ın Hatayspor maçında Younes Belhanda ve Ömer Bayram'ın performansları yeterli bulunmadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Belhanda ve Ömer Bayram bekleneni veremedi!
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07 Eylül 2020 09:40
Galatasaray iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Sarı-kırmızılılarda transferlerin yetişmemesi nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim'in özellikle orta alan için çeşitli formüller bulmaya çalıştığı öğrenildi.

Hatayspor maçında Younes Belhanda hayal kırıklığı yaratırken, Ömer Bayram da iyi görünmedi. Taylan Antalyalı ise iyi mücadele etmesine rağmen yetersiz kaldı.

Teknik direktör Fatih Terim'in son bölümde Jimmy Durmaz'ı orta alanda değerlendirmesi herkesi şaşırtmıştı.



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