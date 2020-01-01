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Beal'ın menajeri: "Brad, Wizards'ta kalacak"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın menajeri Mark Bartelstein, Beal'la ilgili takas söylentileri sonrası, kendisinin Wizards ile kalacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın menajeri Mark Bartelstein, Beal'la ilgili takas söylentileri sonrası, kendisinin Wizards ile kalacağını söyledi.

Brooklyn Nets'in Beal'ı alma konusunda görüşmeler yaptığı iddiaları ortaya çıkmıştı.

Bartelstein, "Beal'la ilgili bir çekiliş yok, bu yüzden Wizards ile yeniden sözleşme yapmıştı. Brad, Wizards ile yeniden imza attı çünkü Washington'da kalmak istedi ve Wizards da onu orada tutmak istedi." şeklinde konuştu.

Beal, Ekim ayında, kendisini 2023 sezonu sonuna kadar tutacak olan iki yıllığı 72 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamıştı.


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