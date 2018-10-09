Bayram Bektaşlı Göztepe, Tamer Tuna'nın gerisinde kaldı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa maçını 3-1 kaybederek üst sıralara tırmanma şansını tepen Göztepe, geçen sezonun 8'inci haftasına göre 4 puan geride kaldı.Milli maç arasına moralsiz giren sarı-kırmızılılar, 2017-18'de teknik direktör Tamer Tuna döneminde 8 haftada 16 puan toplarken, Bayram Bektaş'la ise 12 puan aldı. Geçen yıl tam 14 sene aradan sonra Süper Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi, bu periyotta Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Antalyaspor'u mağlup edip, Fenerbahçe ile berabere kaldı. Sadece Kayserispor ve Başakşehir müsabakalarını kaybeden İzmir temsilcisi 8'inci haftayı 16 puanla 2'nci sırada tamamladı.Göztepe 2017-18'de rakip filelere 17 gol bırakırken kalesinde 12 gol gördü ve artı 5 averaja sahip oldu. Bu sezon ise lige istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılılar, ilk galibiyetini 3'üncü haftada Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek elde etti. Üst üste Kayserispor, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor maçlarından galibiyet çıkaran sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya yenilip hiç berabere kalmadı. Hanesine 12 puan yazdıran Göztepe milli araya 9'uncu basamakta girdi. Ağları 10 kez sarsan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol görüp eksi 1 averaj elde etti.Öte yandan gelecek hafta şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ı misafir edecek Göztepe'de sol bek Traore, sağ bek Gassama, stoper Kadu ve orta saha Atakan sakat.