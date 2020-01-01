Bayless: "Durant ve Kyrie, Popovich'in altında bir hafta dayanamazlar"

Ünlü basketbol analisti Skip Bayless, Brooklyn Nets süperstarları Kyrie Irving ve Kevin Durant'in, San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich tarafından çalıştırılacak türde oyuncular olmadıklarını söyledi.



Son söylentiler, Nets'in dikkatlerini Popovich'e verdiklerini ileri sürmüştü. Yeni bir koç arayışında olan Nets için, Spurs koçu çok iyi bir seçenek olarak ortaya çıkmıştı ve veteran koça bir 'Godfather teklifi' yapılacağı iddia edilmişti.



"Let's Get Technical" podcast'inden Gerald Brown, geçtiğimiz günlerde Popovich'in Nets'in radarında olduğunu ve 71 yaşındaki koç için büyük bir teklif hazırladıklarını açıklamıştı.



Pop, tüm zamanların en iyi koçlarından biri olarak görülse de, birçok kişi kendisinin bir koç olarak son yıllarını geçirdiğine ve Spurs'ü başka bir takım için bırakmayacağına inanıyor.



Bayless, düşüncelerini şöyle aktardı:



"Pop'ın Nets'e koçluk yapabileceği söylentileri üzerine: KD ve Kyrie, kendisinin eski toprak sertliği ve dayanıklılığı ve farklı kararlarıyla yaklaşık bir hafta dayanabilirler. Bu ikili, şimdiye kadarki en hassas ve en yetenekli oyunculardan ikisi ve şimdi aynı takımda bir aradalar. Ty Lue daha uygun bir koç, Jacque Vaughn'dan daha iyi."



Nets genel menajeri Sean Marks, geçtiğimiz gün takımın Popovich'i kovaladığı iddialarını yalanlamıştı.



