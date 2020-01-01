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Bayless: "Durant, gezegendeki en iyi oyuncu!"

Fox Sports analisti Skip Bayless, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'i "gezegendeki en iyi oyuncu" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Fox Sports analisti Skip Bayless, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'i "gezegendeki en iyi oyuncu" olarak nitelendirdi.

Bayless, dün gece Milwaukee Bucks'a karşı oynanan maçtan sonra Nets'in süperstarı için büyük bir övgüde bulundu.

Durant, maçın son saniyelerinde 125-123'lük galibiyeti getiren üçlük isabetini bulduktan sonra, Bayless, attığı tweet'te kendisini "gezegendeki en iyi oyuncu" olarak tanımladı:

"Kevin Durant, attığı kritik üçlükle Bucks'ı mağlubiyete uğratarak, gezegendeki en iyi oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yeni point guardı (Harden 12 asist yaptı) da oldukça iyi."

Durant karşılaşmada 30 sayı (10/21 şut isabeti), 9 ribaund ve 6 asistle oynamıştı.


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