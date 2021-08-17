Bayern üst üste 2. kez Süper Kupa'yı aldı

Almanya'da Süper Kupa maçında şampiyon Bayern Münih ile Almanya Kupası'nın sahibi Dortmund karşı karşıya geldi.



Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı ve kupanın sahibi oldu.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 41. ve 74. dakikalarda Polonyalı süperstar Robert Lewandowski ile 50. dakikada Thomas Müller kaydetti. Lewandowski ayrıca Müller'in golünün asistini yaparak maçı 2 gol 1 asistle tamamladı ve maçın yıldızı oldu. Dortmund'un tek sayısına imza atan isim ise ceza alanı önünden yaptığı harika vuruşla 64. dakikada Marco Reus oldu.



2014'te Dortmund'dan bedelsiz ayrılarak Bayern Münih'e giden Robert Lewandowski, aradan geçen 7 yılda eski takımına karşı oynadığı 24 maçta 24 kez ağları sarsarak pişman etti.



Daha önce 6 kez Süper Kupa finalini kaybeden Bayern Münih, üst üste 2. sezon zafere ulaşmayı başarırken, toplamda 9. kez Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.



Öte yandan Bayern Münih'in 34 yaşındaki yeni teknik adamı Nagelsmann da bu skorla birlikte kariyerindeki ilk kupasını kazandı.



