Bayern Münih, zirvede arayı açtı!

Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern Münih ile Freiburg karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih, zirvede arayı açtı!
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17 Ocak 2021 19:24
Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern Münih ile Freiburg, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Bayern'in golleri 7. dakikada Lewandowski ve 75. dakikada Müller'den geldi. Freiburg'un golü 62. dakikada Petersen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, en yakın rakibi Leipzig'in puan kaybettiği haftada puanını 36 yaparak liderlikte rakipleriyle arasını açtı. Freiburg ise 23 puanla 8. sırada kaldı.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 17. haftasında Augsburg'a konuk olacak. Freibueg ise aynı haftada sahasında Frankfurt ile karşılaşacak.



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