Bayern'den Mazraoui hamlesi!

Bundesliga devi Bayern Münih'in, Ajax'ın yıldız sağ beki Noussair Mazraoui ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern'den Mazraoui hamlesi!
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21 Mart 2022 18:22
Transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih için flaş bir iddia geldi.

Alman basınına göre, Bayern Münih'in Barcelona'nın da transferi için yoğun uğraş verdiği Noussair Mazraoui için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Haberde Alman devinin oyuncuya yıllık 10 milyon euroluk bir maaş teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca, bu teklifin Barcelona'ya kıyasla daha yüksek olduğu ve Katalan deviyle transfer yarışına girebileceği ifade edildi.

Ajax ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 31 maçta, 5 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

 

 

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