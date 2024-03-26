Bayer Leverkusen'in hedefi Beier

Bayer Leverkusen, Hoffenheim forması giyen Maximilian Beier ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayer Leverkusen'in hedefi Beier
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26 Mart 2024 21:28
Bundesliga'da bu sezon fırtına gibi esen Bayer Leverkusen, transfer için de kolları sıvadı.

Sky'da yer alan habere göre, Xabi Alonso'nun ekibi, Hoffenheim forması giyen Maximilian Beier'i kadrosuna katmak istiyor.

Liverpool ile de adı geçen Beier'in Hoffenheim ile olan sözleşmesinde 30 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

Hoffenheim bu sezon 27 maçta süre bulan 21 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.

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