Batista Mendy'nin milli takım tercihi netleşiyor

Angers'dan Trabzonspor'a transfer olan Batista Mendy'nin milli takım tercihi bekleniyor.
Beşiktaş maçında gösterdiği performans ile kendine hayran bırakan Batista Mendy, milli takım tercihi ile ilgili olarak henüz bir karar vermedi.
FRANSA'YI İSTİYOR
23 yaşındaki oyuncu, mevcut durum altında Fransa Milli Takımı'nın formasını giymek istese de ülkesi Gine-Bissau da yanıt bekliyor.
Mendy'nin ise şu anda Trabzonspor'a odaklandığı ve seçimini daha sonra yapacağı bilgisine ulaşıldı.
Beşiktaş maçında gösterdiği performans ile kendine hayran bırakan Batista Mendy, milli takım tercihi ile ilgili olarak henüz bir karar vermedi.
FRANSA'YI İSTİYOR
23 yaşındaki oyuncu, mevcut durum altında Fransa Milli Takımı'nın formasını giymek istese de ülkesi Gine-Bissau da yanıt bekliyor.
Mendy'nin ise şu anda Trabzonspor'a odaklandığı ve seçimini daha sonra yapacağı bilgisine ulaşıldı.