Basketbolda Avrupa'daki rakiplerimiz belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.



FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, normal sezonun geçen çarşamba günü sona eren FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeler şu şekilde belirlendi:



Fenerbahçe Alagöz Holding - Sopron Basket (Macaristan)



Beretta Famila Schio (İtalya) - Valencia Basket (İspanya)



ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Tango Bourges Basket (Fransa)



ZVVZ USK Prag (Çekya) - Perfumerias Avenida (İspanya)



Dörtlü Final



Üç maç üzerinden iki galibiyet alan takımın Final Four'a (Dörtlü Final) yükseleceği çeyrek final maçları, 14 ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak. Gerekirse oynanacak 3. maçın tarihi ise 22 Mart olarak planlandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ