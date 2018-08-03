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Başakşehir'den Emre Akbaba için açıklama

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Emre Akbaba'nın transferi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler üzerine flaş bir açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Başakşehir'den Emre Akbaba için açıklama
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03 Ağustos 2018 11:42
Gazetelerde Medipol Başakşehir'in Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Emre Akbaba'nın transferi için 5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı yönündeki haberler üzerine resmi açıklama geldi.

BaşakŞehir Kulübü, Emre Akbaba için geçtiğimiz Ocak ayında anlaşma sağlandığını ancak daha sonra bu anlaşmanın bozulduğunu duyurdu. Şu an ise Başakşehir'in gündeminde Emre Akbaba'nın olmadığı açıklandı. 

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN EMRE AKBABA AÇIKLAMASI

"Kulübümüz, bazı medya organlarında yer alan "Emre Akbaba Medipol Başakşehir ile anlaştı" haberleri üzerine açıklama yapma gereği hissetmiştir. Milli futbolcunun transferi konusunda hem kendisinin menajeri hem de kulübüyle Ocak ayında anlaşmaya varılmıştı. Oyuncu temsilcisi ile prensip anlaşmasına varılmasına karşın ilerleyen süreçte başka kulüplerden gelen yüksek teklifler nedeniyle bizim de teklifi 3 kat arttırmamız istenmiş, bu talep kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir. Emre Akbaba ile anlaşma sağlanamadığını belirtir, bu sebepten dolayı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Emre Akbaba transferinin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak transfer görüşmelerini öncelikle kulüplerle yaptığımızı, onlarla anlaşma noktasına geldikten sonra futbolcu temsilcileriyle anlaşma zemini aradığımızı belirtmek isteriz.

Görüşmelere başladığımız günden bu yana kulübümüze karşı olan nezaketi nedeniyle Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz."

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