Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Başakşehir, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi ve Başakşehir kötü gidişatını noktalayamadı.



Başakşehir karşılaşma boyunca 20 kez rakip kaleyi yoklarken, 5 isabet buldu ancak İrfan Can'ı geçmeyi başaramadı. Göztepe ise 90 dakika boyunca tek şut attı ve o da isabetli olmadı.



Bu sonucun ardından son şampiyon, 3 maçlık yenilgi serisini noktalayarak ilk puanını alırken, ilk haftadaki 3 puanının ardından 3 beraberlik alan Göztepe puanını 6 yaptı.



Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe evinde Fenerbahçe'yi konuk edecekken, Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.



KÖTÜ SERİ DEVAM ETTİ



Süper Lig tarihinde ilk kez bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan takım, sonraki sezona 4 maçında 1 puan çıkararak başladı.



Öte yandan Başakşehir, oynadığı 4 maçta gol atamazken, mağlup olduğu 3 maçta kalesinde toplam 6 gol gördü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Visca'nın sağdan yaptığı ortada, ceza yayı önünde topla buluşan Ponck'un yerden sert şutunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.



32. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Ponck'un uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.



33. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın içeriye çıkardığı ve penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'nın dokunamadığı top sol çaprazdaki Mete Kaan Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Atınç Nukan çizgi üzerinden kafayla topu çıkartarak gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





53. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



56. dakikada Crivelli'nin sağ kanattan yerden ortasına, arka direkte topla buluşan Mete Kaan Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



66. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın son anda müdahale ettiği top yandan kornere gitti.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Kısal, Samet Çiçek



Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 90 Enes Karakuş), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 68 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Visca, Mete Kaan Demir (Dk. 68 Kerim Frei), Crivelli (Dk. 90 Berkay Özcan), Demba Ba (Dk. 83 Guldbrandsen)



Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir (Dk. 59 Burekovic), Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 83 Poko), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 77 Cherif Ndiaye), Mossoro (Dk. 46 Guilherme), Brown Ideye (Dk. 83 Efe Binici)



Sarı kartlar: Dk. 36 Tripic, Dk. 89 Poko (Göztepe), Dk. 85 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 90+1 Epureanu (Medipol Başakşehir)