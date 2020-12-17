Başakşehir - Turgutluspor: İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Başakşehir, sahasında Manisa ekibi Turgutluspor'u konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir - Turgutluspor: İlk 11'ler
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17 Aralık 2020 18:00
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Medipol Başakşehir, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 18.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Başakşehir - Turgutluspor maçı A Spor'dan canlı yayınlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. turda karşılaşmayı kazanan ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal süre ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip, penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Başakşehir'de uzun süreli sakatlığı bulunan Caiçara kadroda olmayacak. Öte yandan kadroda sezon içerisinde daha az forma şansı bulan isimleri forme giymesi bekleniyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Muhammed Emin, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, Kerim Frei, Demba Ba

Turgutluspor: Can, Sinan, Emre, Mehmet, Ferhat, Mert, Muhammed, Emre Nasuh, Samed, Muhammet Haşim, Muhammet Beşir



Bu tura nasıl geldiler?

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak.

Kupanın 3. turunda Sarıyer'i deplasmanda 4-2 yenen Turgutluspor, 4. turda ise Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-1 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.



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