Başakşehir - Turgutluspor: İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Medipol Başakşehir, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor ile karşılaşacak.Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 18.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Başakşehir - Turgutluspor maçı A Spor'dan canlı yayınlayacak.Tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. turda karşılaşmayı kazanan ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal süre ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip, penaltı atışları sonucunda belli olacak.Başakşehir'de uzun süreli sakatlığı bulunan Caiçara kadroda olmayacak. Öte yandan kadroda sezon içerisinde daha az forma şansı bulan isimleri forme giymesi bekleniyor.Volkan, Muhammed Emin, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, Kerim Frei, Demba BaCan, Sinan, Emre, Mehmet, Ferhat, Mert, Muhammed, Emre Nasuh, Samed, Muhammet Haşim, Muhammet BeşirSüper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak.Kupanın 3. turunda Sarıyer'i deplasmanda 4-2 yenen Turgutluspor, 4. turda ise Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-1 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.