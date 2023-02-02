Başakşehir, transfer için anlaştı!

Başakşehir, Bertrand Traore'nin Aston Villa'ya dönmesinin ardından kanat bölgesini Adnan Januzaj ile güçlendiriyor.



İstanbul temsilcisi, masaya oturduğu Belçikalı futbolcu ile transfer için anlaşma sağladı. Başakşehir, Januzaj'ın ardından Sevilla ile de 27 yaşındaki futbolcunun kiralık transfer konusunda anlaşma sağladı.



Başakşehir ile Sevilla arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor. Januzaj, 4 ay Başakşehir forması giydikten sonra Sevilla'ya geri dönecek.



Adnan Januzaj, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından Başakşehir'e imza atacak.





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