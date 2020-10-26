Başakşehir-PSG maçını İsveçli Andreas Ekberg yönetecek

Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 28 Ekim Çarşamba günü sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibi ile yapacağı maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Başakşehir-PSG maçını İsveçli Andreas Ekberg yönetecek
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26 Ekim 2020 20:23
Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 28 Ekim Çarşamba günü sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibi ile yapacağı maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Hallberg ile İskoçyalı Graeme Stewart yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsveçli Kristoffer Karlsson olacak.

 


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