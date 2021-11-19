Başakşehir'in konuğu Sivasspor

Medipol Başakşehir,Süper Lig'in 13. haftasında Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'in konuğu Sivasspor
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19 Kasım 2021 16:11
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk 4 maçı kazanan turuncu-lacivertli ekip, üst üste beşinci galibiyetini almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in 18 puanla haftaya 9. sırada girerken, Demir Grup Sivasspor ise 13 puanla 15. sırada yer alıyor.


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