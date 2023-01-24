Süper Lig ekibi Başakşehir, Francis Nzaba'nın bir yıllığına kiralık olarak Gürcistan Ligi ekiplerinden Dinamo Tiflis'e transfer olduğunu duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Francis Nzaba, bir yıllığına kiralık olarak Gürcistan Ligi ekiplerinden Dinamo Tiflis forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Nzaba için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.





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