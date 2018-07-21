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Başakşehir, 2 yıldızını gönderecek!

Başakşehir, geçen sezon yeteri kadar verim alınamayan Tunay Torun için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Başakşehir, 2 yıldızını gönderecek!
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21 Temmuz 2018 09:59
Federasyona vereceği 28 kişilik kadro için iki oyuncuyla yolları ayırması gereken Başakşehir'de yolcular belli oldu.

Edinilen bilgiye göre geçen sezon yeteri kadar verim alınamayan Tunay Torun ve 1. Lig'den birçok takımdam teklifler alan Atabey Çiçek'e gelen kiralık teklifleri değerlendirmeye alınacak.

Başakşehir'de yeni bir transfer yapılması durumunda kadrodan yine 1 kişi daha kiralık olarak gönderilecek.

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