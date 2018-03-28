Baron Davis'ten, Lonzo Ball'a destek!

Eski all-star point guard Baron Davis, Los Angeles Lakers çaylağı Lonzo Ball'dan gördüklerinden hoşnut olan kitle arasında yer aldı. Davis, "The Breakfast Club" cuma günü bir karşılaşmada Ball'un bu sezon tutarsız oynadığı tüm oyunlardan endişe duymadığını ima etti.



"Lonzo Ball'u seviyorum. Bunu diyeyim, hiçbir şey söylemiyor. Her ne söylerse, söylediğini yapıyor. Babası gibi değil. Babası gibi konuşmuyor. Basketbol oynuyor, kazanmaya çalışıyor, iyi oynuyor.



"Bu kadar dikkat ve baskı altında Lakers'ta oynayan bir çaylak için harişka oynuyor. Üstesinden güzel geliyor. Bence harika olacak."



"Olay sadece doğru parçaları etrafına koyma meselesi. Kendisi, eğer doğru parçaları etrafına koyarsanız, güçlü skorerler ve oyuna hakim olabilen oyuncuları, o zaman doğru kararları verecek kişi olacaktır."



Bu sezon hücum tarafında %34 ile şut atarak sıkıntı çeken Lonzo, 7.0 ribaund ve 7.0 asist ortalamalarıyla o bölümde iyi bir iş çıkarıyor.



