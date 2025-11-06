05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Barış Alper: "Taraftarlarımıza armağan olsun"

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray'ın Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Barış Alper Yılmaz, taraftarlara teşekkür etti.

calendar 06 Kasım 2025 01:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti.
 
Maçın ardından Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.
 
Bu galibiyeti taraftarlara armağan eden Barış Alper, "Taraftarlarımıza teşekkürler, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz. Hiç susmadılar, ilk andan son düdüğe kadar hep desteklediler." ifadelerini kullandı.
 
Takım halinde hareket ettiklerini dile getiren Barış Alper, "Güzel gidiyoruz, hiçbir sorun yok. Takım halinde bir şeyler yapmak istiyoruz. Önemli olan takımın kazanması ve kulübün başarısı. İnşallah böyle devam eder." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
