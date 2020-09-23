Barcelona, sağ beke "yatırım" yapıyor

Barcelona, Ajax'ın potansiyelli sağ beki Sergino Dest için resmi teklifini yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Barcelona, sağ beke 'yatırım' yapıyor
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23 Eylül 2020 20:27
Teknik direktörlüğe Ronald Koeman'ın gelmesi sonrasında yeniden yapılanmaya giden Barcelona, Bayern Münih ile transfer yarışına girdi.

Sağ beki Nelson Semedo'yu Wolverhampton'a gönderen Barcelona, Ajax'ın 19 yaşındaki genç sağ beki Sergino Dest için resmi teklifini yaptı. Katalan ekibinin, 20 milyon euro peşin ve 5 milyon euro bonus içeren teklifi Ajax'a ilettiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi.

Bayern Münih de bir süredir Ajax ile Dest için görüşmelerde bulunmaktaydı.

Yeni neslin en yüksek potansiyeli olan oyuncuları arasında yer alan 19 yaşındaki ABD'li dest, Ajax altyapısında yetişti ve 37 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



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