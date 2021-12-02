Barcelona'nın çılgın gelir hayali: Espai Barça

Barcelona, 'Espai Barça' projesi için referanduma gidiyor.



Başkan Joan Laporta ve yönetim kurulu, yıllık 400 milyon euro gelir getireceği düşünülen Espai Barça projesini hayata geçirmek için 1.5 milyar euro krediye ihtiyaç duyuyor. Bu rakamı Goldman Sachs'tan almak için anlaşan Barcelona yönetimi, yine de imza atabilmek için 100 binden fazla kulüp üyesinden onay almak zorunda...



Goldman Sachs'tan çekilecek 1.5 milyar euro'luk kredinin geri ödemesi 2026'da başlayacak ve 30 yıl boyunca yıllık 70 milyon euro ödeme yapılacak.



900 MİLYON EURO CAMP NOU'YA



Espai Barça projesinde, Camp Nou'nun seyirci kapasitesi 105 bine çıkarılacak ve stadyumda tamamen modernleştirilecek. Halka açık dev ekran, etkileşim köprüsü, 5G'ye uygun teknolojik altyapı, güneş enerjisi panelleriyle oluşturulmuş bir çatı gibi özellikler olacak. Kredinin 900 milyon euroluk kısmı Camp Nou için kullanılacak.



420 MİLYON EURO'YA SPOR SALONU



Kredinin 420 milyon euroluk kısmı yeni spor salonu Palau Blaugrana için harcanacak. Arazi alımı, yeni bir salon, buz pateni pisti gibi özellikler de yer alacak.



100 milyon euro ise çevre harcamaları ve Barça altyapı tesisine harcanacak. 20 milyon euro ise Johan Cruyff Eğitim Stadyumu'nu iyileştirmek için kullanılacak.



BARÇA, REAL İLE REKABETTE KALMAK İÇİN MECBUR



Barcelona yönetiminin, Espai Barça için acele etmesinin Real Madrid ile ilgili olduğu kaydedildi.



Yeni Bernabeu ile birlikte yıllık 400 milyon euro gibi bir gelir elde edecek olan Real Madrid'den geriye düşmek istemeyen Barça, bu projeyle birlikte rekabeti sürdürmeyi hedefliyor.





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