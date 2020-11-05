Barcelona Lucescu'nun Kiev'ini rahat geçti

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Barcelona, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırladı.



Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Messi penaltı vuruşuyla golü bulurken ilk yarı 1-0 Barcelona lehine tamamlandı. İkinci yarıda rakibinin direncini kıran Barcelona bu kez Fati'nin asistinde Pique'nin golüyle skoru 2-0'a getirmeyi başardı. Dinamo Kiev 75. dakikada Tsygankov'un golüyle farkı bire indirse de devamını getirmekte başarılı olamadı ve maç 2-1 Barcelona lehine sona erdi.



Bu sonucun ardından Barcelona grubunda ilk maçlarını 3'te 3 yaparak tamamladı ve 9 puana yükseldi. Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı.



