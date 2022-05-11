Barcelona evinde rahat kazandı

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, sahasında Celta Vigo'yu ağırladı.



Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 3-1 kazandı ve üç puanı aldı.



Karşılaşmaya etili başlayan Barcelona, 30'da Depay ve 41'de Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı iki farklı üstünlükle tamamladı.



İkinci yarının hemen başında 48'de Aubameyang farkı üçe çıkardı. 50'de Celta Vigo Iago Aspas ile umutlansa da 58'de Murillo Celta Vigo'yu 10 kişi bıraktı. Öte yandan Barcelona'da Araujo, 68'de takım arkadaşı Gavi'yle kafa kafaya çarpıştığı pozisyonun ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona sahadan 3 puanla ayrıldı.



Bu sonuçla Barcelona, ligin bitimine 2 hafta kala 72 puana yükselerek ikinci sıradaki yerini korudu. Celta Vigo ise 43 puanda kaldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ