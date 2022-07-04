Barcelona'dan savunmaya takviye

Barcelona, Franck Kessie'nin ardından bir transferi daha resmi olarak açıkladı.Katalan devi, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Andreas Christensen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Barcelona'dan yapılan açıklamada, Danimarkalı savunma oyuncusunun 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.Kulüp ayrıca, 26 yaşındaki kontratına 500 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin eklendiğini açıkladı.