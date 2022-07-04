Barcelona'dan savunmaya takviye

Barcelona, Chelsea'den ayrılan Andreas Christensen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan savunmaya takviye
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04 Temmuz 2022 17:16
Barcelona, Franck Kessie'nin ardından bir transferi daha resmi olarak açıkladı.

Katalan devi, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Andreas Christensen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Barcelona'dan yapılan açıklamada, Danimarkalı savunma oyuncusunun 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kulüp ayrıca, 26 yaşındaki kontratına 500 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin eklendiğini açıkladı.



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