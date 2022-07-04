Barcelona'dan savunmaya takviye

Barcelona, Franck Kessie'nin ardından bir transferi daha resmi olarak açıkladı.
Katalan devi, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Andreas Christensen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Barcelona'dan yapılan açıklamada, Danimarkalı savunma oyuncusunun 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Kulüp ayrıca, 26 yaşındaki kontratına 500 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin eklendiğini açıkladı.
Katalan devi, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Andreas Christensen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Barcelona'dan yapılan açıklamada, Danimarkalı savunma oyuncusunun 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Kulüp ayrıca, 26 yaşındaki kontratına 500 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin eklendiğini açıkladı.
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