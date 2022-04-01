Barcelona'dan Azpilicueta'ya kanca!

Mali olarak zorlu günlerden geçen Chelsea, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan takım kaptanı Cesar Azpilicueta'yı elinden kaçırabilir.



İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Chelsea, Azpilicueta'nın sözleşmesinde bulunan 30 maç oynadıktan sonra kulübün inisiyatifine bağlı olarak sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmadı. Barcelona'nın durumunu yakından takip ettiği İspanyol oyuncunun sözleşmesi, İngiliz hükümetinin Chelsea'ye uyguladığı yeni transfer yapamama ve sözleşme uzatamama yaptırımları nedeniyle uzatılamadı.



Azpilicueta'ya büyük ilgi duyan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in bu transferde ısrarcı olduğu hatta ara transfer döneminde de İspanyol oyuncu için şartların zorlanmasını istemesine rağmen transferin gerçekleştirilemediği ifade edildi.



Chelsea'nin yeni sahiplerinin belli olmasından sonra karar vermek isteyen Cesar Azpilicueta'nın, önce kulübün yeni sahipleri ile görüşeceği daha sonra Barcelona'nın teklifini değerlendireceği belirtildi.



Chelsea'deki 10. yılını geçiren Cesar Azpilicueta, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.





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