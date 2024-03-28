Barcelona'da Xavi'ye alternatif: Hansi Flick ve Luis Enrique

Barcelona'da sezon sonu Xavi Hernandez ile yolların ayrılması halinde yerine iki ismin ön plana çıktığı belirtildi: Hansi Flick & Luis Enrique

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'da Xavi'ye alternatif: Hansi Flick ve Luis Enrique
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28 Mart 2024 14:51
Barcelona'da Xavi'nin ayrılık kararı almasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

İKİ İSİM ÖN PLANA ÇIKTI

İspanyol basınında yer alan habere göre; Xavi ayrılık kararını değiştirmemesi halinde Barcelona'da teknik direktörlük için iki isim ön plana çıkıyor.

Bunlardan birincisi son olarak Almanya Milli Takımını çalıştıran Hansi Flick. Bir diğer alternatif ise Katalan devinin eski çalıştırıcısı ve şu anda PSG'nin başında olan Luis Enrique...

XAVI'Yİ İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Haberde başkan Laporta'nın lig ve şampiyonlar liginde iyi bir performans gösterilmesi halinde Xavi'yi kalması için ikna etmeye çalışacak.

LUIS ENRIQUE İHTİMALİ ZOR

Öte yandan PSG ile sözleşmesi 2025'te sona erecek Luis Enrique'nin zor bir seçenek olduğu aktarıldı. İspanyol teknik adam Barça'ya dönmek istese de Fransız devinin buna izin vermeyeceği kaydedildi.

Bununla birlikte Xavi sonrası en güçlü adayın Alman teknik adam Hansi Flick olacağı yazıldı.

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