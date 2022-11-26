Barcelona'da Inaki Pena gelişmesi!

Barcelona'nın sözleşmesi bitecek Inaki Pena ile yaptığı görüşmelerde henüz bir ilerleme olmadığı öne sürüldü.



Marca'da yer alan haberde, Katalan devinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek İspanyol eldiven ile yeni sözleşme için masaya oturduğu aktarıldı. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerde şu ana kadar bir ilerleme olmadığı kaydedildi.



Inaki Pena'nın kariyerine Barcelona'da devam etmek istemesine rağmen, taraftarların için anlaşma aşamasına gelmediği ifade edildi.



23 yaşındaki kalecinin bir ay içerisinde bir kulüple anlaşma sağlayabileceği hatırlatılırken, önceliği ise Barcelona'ya verdiği belirtildi. Öte yandan Betis de dahil olmak üzere İspanya'dan birkaç kulübün de şimdiden Pena ile transfer için temasa geçtiği öne sürüldü.



Bu sezon Barcelona'da sadece bir maçta sahaya çıkan Inaki Pena, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da oynamıştı. İspanyol kaleci, 8 maçta sarı-kırmızılıların kalesini korumuştu.





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