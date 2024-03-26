Barcelona'da hedef Kimmich'i bedelsiz satın almak

Barcelona, uzun süredir ilgisini sürdürdüğü Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich'i 2025 yılında bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'da hedef Kimmich'i bedelsiz satın almak
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26 Mart 2024 21:20
Barcelona, sezon başından bu yana kadrosuna katmak istediği Joshua Kimmich için planını belirledi. 

İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona, Bayern Münih forması giyen Alman oyuncu Joshua Kimmich için sezon sonunda bir girişimde bulunmayacak.

HEDEF 2025 YILI 

Bayern Münih'in 60 milyon euro karşılığında satmaya hazır olduğu Kimmich için Katalan devinin 2025 yılını bekleyeceği ve Alman yıldızı sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediği ifade edildi. 

Ayrıca Barcelona'nın Kimmich'e iddialı bir proje vaat ettiği ve yeni yapılacak stadyumla birlikte artacak gelirlerle yıldız oyuncuya istediği maaşı sunabileceği aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Bayern Münih ile 31 maça çıkan Kimmich, 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 

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