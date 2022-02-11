Barcelona'da alternatif isim Isak!

Barcelona, Erling Haaland'ın alternatifi olarak Alexander Isak'ı belirledi.



Diario Sport'ta yer alan habere göre; Katalan ekibi, Haaland transferinde bir pürüz çıkması durumunda Real Sociedad'dan Isak için bir hamlede bulunacak.



Basında yer alan haberde, Barcelona'nın geçen yıl da Isak için girişimde bulunduğu, taraftarın anlaşmaya yaklaştığı ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.



BARCELONA İÇİN İSTEKLİ!



Isak'ın da Barcelona'ya transfer için istekli olduğu vurgulanırken, İsveçli oyuncunun Real Sociedad ile sözleşmesi 80 milyon euro karşılığında serbest kalır maddesi olduğu kaydedildi.



BARCELONA'DA İLK SIRA HAALAND'IN



Öte yandan Barcelona'da yönetim ve teknik direktör Xavi Hernandez'in ise forvet konusunda ilk sıraya Erling Haaland'ı koyduğu ifade edildi.





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