Barça'dan Atletico'ya karşı bol gollü zafer!

Barcelona, Atletico Madrid'i Camp Nou'da 4 golle geçerek kritik bir galibiyet elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barça'dan Atletico'ya karşı bol gollü zafer!
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06 Şubat 2022 20:10
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 4-2'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid, 8. dakikada Yannick Carrasco ile öne geçti. Barcelona, 10. dakikada Jordi Alba'nın şık golüyle eşitliği sağladı. 21. dakikada Gavi ve 43. dakikada Ronald Araujo farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı 3-1 sona erdi.

Atletico Madrid, Ocak 2015'teki Barcelona maçından sonra ilk kez bir resmi maçın ilk yarısında 3 gol birden yedi.

Dani Alves, 49. dakikada farkı 3'e çıkardı. Eski Barcelonalı Luis Suarez, 58. dakikada maçın skorunu tayin eden golü attı.

Barcelona'da Dani Alves, 69. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Atletico Madrid'e karşı 3 maç sonra gol atan ve kazanan Barcelona, rakibine karşı tarihindeki en uzun seriyi noktaladı ve puanını 38'e yükseltti. La Liga'da oynadığı son 5 deplasman maçında kazanamayan Atletico Madrid, 36 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Espanyol'a konuk olacak. Atletico Madrid ise sahasında Getafe'yi ağırlayacak.

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