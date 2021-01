Bandırmaspor sezona kaldığı yerden devam etmek istiyor

TFF 1. Lig'de yaptığı son 8 maçta 6 galibiyet alan Royal Hastanesi Bandırmaspor, ikinci yarının ilk haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.



Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da tamamlayan bordo-beyazlı ekip, Bandırma'ya döndü.



Ligin 10. haftasında Tuzlaspor'u 6-0 yenerek çıkışa geçen Balıkesir ekibi, oynadığı son 8 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı.



Tuzlaspor karşılaşmasının ardından Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor, daha sonra Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı, konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu.



Ligin 14. haftasında deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenen bordo-beyazlılar, daha sonra sırasıyla Ankaraspor ve Adanaspor'u 2-1, Bandırma'ya 17. haftanın lideri olarak gelen Altay'ı ise 2-0 mağlup etmeyi başardı.



Devre arası hazırlıklarını tamamlayan Royal Hastanesi Bandırmaspor, 23 Ocak Cumartesi günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıkacak.



Bordo-beyazlı ekip, ara transfer döneminde Süper Lig tecrübesi de bulunan deneyimli oyuncular Gabriel Torje ve Taha Yalçıner'i kadrosuna kattı.



Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan, 24 puanla 10. sırada bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.



- "Yukarıdaki takımlarla makas biraz açık ama kapanmayacak bir açık yok"



Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine, devre arası kampının çok iyi geçtiğini söyledi.



Sözeri, ilk yarının son haftalarında aldıkları galibiyetlerin de verdiği moralle kampın çok olumlu geçtiğini belirterek, "Yönetim, futbolcular, teknik heyet ve personellerle hem güzel hem de büyük bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Aldığımız sonuçlar da zaten bunu destekliyor, o yüzden de bizim gibi böyle güzel bir aileye daha güzel hedefler peşinde koşmak yakışır." diye konuştu.



Güzel sonuçlar almak istediklerini vurgulayan Sözeri, şunları kaydetti:



"Çok güzel, verimli bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bunun sonuçlarını alarak kendimize yakışanı yapıp en güzel hedeflere kavuşacağız. Geldiğimizde bu takımın hedefi, ilk yılında ligde kalmaktı. Aldığımız puanlarla şu anda güzel hedefler de hala duruyor. Yukarıdaki takımlarla makas biraz açık ama kapanmayacak bir açık yok. Eğer son 4 haftadaki serimizi devam ettirebilirsek 4-5 hafta sonra hedefler anlamında çok daha net konuşabiliriz.



Ümraniyespor, sistemi olan bir takım, performansı ve kulüp yapısıyla her zaman standardı olan bir takım. Dolayısıyla zorlu bir maç bizi bekliyor. Biz her maçı çok önemseyerek çıkıyoruz, bu karşılaşmaya da aynı şekilde çıkacağız. Ümraniyespor maçından sonra Akhisar ve Samsun deplasmanına gideceğiz. Sahamızda oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz."