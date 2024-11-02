Bandırmaspor, deplasmanda 1 golle 3 puan aldı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçta Bandırmaspor sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren tek golü 28'de Sergen Piçinciol kaydetti.
Bandırmaspor, bu sonucun ardından puanını 21 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Adanaspor, 6 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Boluspor'u konuk edecek. Adanaspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren tek golü 28'de Sergen Piçinciol kaydetti.
Bandırmaspor, bu sonucun ardından puanını 21 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Adanaspor, 6 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Boluspor'u konuk edecek. Adanaspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.