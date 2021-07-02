Bandırmaspor, Akabueze'yi transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Akabueze ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Kwara United, Odd, SK Brann, Wuhan Zall, Boluspor ve son olarak Ümraniyespor takımlarında oynayan Akabueze, 448 maçta 90 gol attı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Akabueze ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Kwara United, Odd, SK Brann, Wuhan Zall, Boluspor ve son olarak Ümraniyespor takımlarında oynayan Akabueze, 448 maçta 90 gol attı.