Balotelli 'uygunsuz şakası' ile gündem oldu

İtalyan fovet oyuncusu Mario Balotelli, yine futbol dışında bir hareketi ile gündem olmayı başardı.



Balotelli, İtalya'da yayınlanan Celebrity Big Brother (BBG) programında yaptığı "uygunsuz şaka" ile herkesin dikkatini çekti.



Brezilyalı model Dayane Mello, daha önce Balotelli ile ilişkisi olduğunu belirtti ancak forvet oyuncusu bu iddiayı reddiyordu.



ŞAKA YAPTI SONRA ÖZÜR DİLEDİ



Programda tekrar karşılaşan ikili için programın sunucusu Balotelli'ye; "Dayane seni evde istedi" diyerek modelin iddiasını hatırlattı.



Balotelli ise; "Evet istedi ama sonra 'dur, dur, acıyor' demek zorunda kaldı." dedi. 30 yaşındaki futbolcu, bunun üzerine kahkahalar attı ancak daha sonrasında özür dilemek zorunda kaldı.



Balotelli Instagram'daki özür mesajında; "Kızlar, herhangi biri sözlerimden dolayı kırıldıysa üzgünüm. Dayane'le iyi arkadaşlarız ve onu iyi tanıyorum." yazdı.



