26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Balıkesirspor'a altyapıdan takviye

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Balıkesirspor, bahis cezaları nedeniyle altyapıdan 9 genç futbolcuyu a takıma yükseltti.

calendar 26 Kasım 2025 14:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'a altyapıdan takviye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbolda bahis soruşturması kapsamında 7 as oyuncusu liglerdeki birçok futbolcuyla birlikte PFDK'dan 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları alan 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Balıkesirspor çareyi altyapısında buldu.

Bal-Kes'te teknik direktör Cem Kavçak'ın raporu doğrultusunda yönetim kurulunun onayıyla altyapıdan 9 genç futbolcu A takıma dahil edildi.

Kırmızı-beyazlılarda U17 takımından Kadircan Albahan ve Arda Teçik, U19 takımından Ege Matur, Yiğit Dönmez, Hasan Hüseyin Eriş, Efe Özen, Adem Solak, Umut Yaşar ve Ege Semih Dilek'in A takımla antrenmanlara çıkacağı açıklandı.


Balıkesirspor soruşturma kapsamında alt liglere 2 haftalık ara verilmeden önce 7 maçtır yenilmeyip bu süreçte 5 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olmuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.