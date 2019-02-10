Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta mücadelesinde Balıkesirspor Baltok, Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında Balıkesirspor Baltok, Kethevoama'nın golüyle 21. dakikada 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ise, Tetiş Yapı Elazığspor 57. dakikada Mustafa Eskihellaç ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. 76. dakikada Balıkesirspor adına bir kez daha sahneye çıkan Kethevoama durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Mehmet Boztepe skoru ilan eden golü attı ve karşılaşma 3-1 tamamlandı.
Balıkesirspor Baltok bu sonuçla puanını 29 yaparken Tetiş Yapı Elazığspor, 17 puanda kaldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Karşılaşmanın ilk yarısında Balıkesirspor Baltok, Kethevoama'nın golüyle 21. dakikada 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ise, Tetiş Yapı Elazığspor 57. dakikada Mustafa Eskihellaç ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. 76. dakikada Balıkesirspor adına bir kez daha sahneye çıkan Kethevoama durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Mehmet Boztepe skoru ilan eden golü attı ve karşılaşma 3-1 tamamlandı.
Balıkesirspor Baltok bu sonuçla puanını 29 yaparken Tetiş Yapı Elazığspor, 17 puanda kaldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın