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Balıkesirspor, 3 puanı 3 golle aldı!

Spor Toto 1. Lig 21. hafta mücadelesinde Balıkesirspor ile Elazığspor karşı karşıya geldi. Balıkesirspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Balıkesirspor, 3 puanı 3 golle aldı!
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10 Şubat 2019 15:40
Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta mücadelesinde Balıkesirspor Baltok, Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Balıkesirspor BaltokKethevoama'nın golüyle 21. dakikada 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ise, Tetiş Yapı Elazığspor 57. dakikada Mustafa Eskihellaç ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. 76. dakikada Balıkesirspor adına bir kez daha sahneye çıkan Kethevoama durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Mehmet Boztepe skoru ilan eden golü attı ve karşılaşma 3-1 tamamlandı.

Balıkesirspor Baltok bu sonuçla puanını 29 yaparken Tetiş Yapı Elazığspor, 17 puanda kaldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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