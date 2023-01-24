Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, kariyerinde yeni rekor kırmaya çok yaklaştı.



İstanbulspor karşısında attığı harika golle bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya, toplamda ise 11'e çıkaran başarılı orta saha, geçen sezonu solladı. 28 maçta 11 gol atıp, 9 asist yapan 29 yaşındaki yıldız, 20 gole katkıda bulundu. Geçen sezon 43 karşılaşmada 9 gol, 8 asisti vardı. Kulüp kariyerinde ise en fazla golü 2019-20'de Alanyaspor forması ile 43 maçta 14 gol, 7 asist ile (21 gole katkı) yapan Baka, sezonun kalan bölümünde 2 gole daha katkı yapması halinde bu alanda kariyer rekoru kıracak. 1.81 boyundaki maestro ayrıca, Süper Lig'e geldiği 2019-20 sezonundan bu yana Nwakaeme'yi (19) geride bırakarak en fazla takıma gol atan oyuncu oldu.







