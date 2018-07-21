Bafetimbi Gomis düşüşe geçti, golcü aranıyor!

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geçen yıl kazandığı şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Gomis, attığı 29 golle kral olurken aynı zamanda "lig tarihindeki en golcü yabancı" unvanını da almıştı. Ancak özellikle sezonun son bölümünde yaşadığı düşüş akıllardan çıkmadı.Üst üste kaçırdığı penaltılar haricinde oyun anlamında da pek ortalarda gözükmedi. Şampiyonlukla birlikte bunlar unutuldu ama Fransız forvet yeni sezon hazırlıklarında da beklenenin çok altında kaldı. Sarı-Kırmızılı teknik heyet de bu yüzden endişeye kapıldı.Santrfor bölgesinde elde Gomis ve Eren Derdiyok bulunuyor. Eren, takımın ilk tercihi değil. Bu sebeple ağırlıklı olarak Gomis forma giydi.Ancak performansını yükseltememesi halinde G.Saray'ı sıkıntılı günler bekleyebilir. Fatih Terim, yönetimle görüştü ve kulübün şartları dahilinde en iyi forvetin alınmasını istedi.