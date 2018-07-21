  •  
    F.Bahçe'nin ilgilendiği yıldız için sıraya girdiler
  •  
    Gün içinde 8 transfer!.. İşte Avrupa'da son liste
  •  
    Ve Arsenal'in eski yıldızı Türkiye'de! Resmi imza
  •  
    Beşiktaş, genç yeteneği Danimarka'dan getirdi!..
  •  
    Çin'de kadro dışı kalınca Galatasaray için sürpriz

Bafetimbi Gomis düşüşe geçti, golcü aranıyor!

Geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde düşüş gösteren Fransız forvet Bafetimbi Gomis, kampta da istenilen seviyeye gelemedi. Yönetim de bunun üzerine golcü arayışlarına ağırlık verdi.

Kaynak: Akşam
Bafetimbi Gomis düşüşe geçti, golcü aranıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2018 07:47
Galatasaray'ın geçen yıl kazandığı şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Gomis, attığı 29 golle kral olurken aynı zamanda "lig tarihindeki en golcü yabancı" unvanını da almıştı. Ancak özellikle sezonun son bölümünde yaşadığı düşüş akıllardan çıkmadı.

Üst üste kaçırdığı penaltılar haricinde oyun anlamında da pek ortalarda gözükmedi. Şampiyonlukla birlikte bunlar unutuldu ama Fransız forvet yeni sezon hazırlıklarında da beklenenin çok altında kaldı. Sarı-Kırmızılı teknik heyet de bu yüzden endişeye kapıldı.

ŞARTLAR DAHİLİNDE

Santrfor bölgesinde elde Gomis ve Eren Derdiyok bulunuyor. Eren, takımın ilk tercihi değil. Bu sebeple ağırlıklı olarak Gomis forma giydi.

Ancak performansını yükseltememesi halinde G.Saray'ı sıkıntılı günler bekleyebilir. Fatih Terim, yönetimle görüştü ve kulübün şartları dahilinde en iyi forvetin alınmasını istedi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için