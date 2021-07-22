Badou Ndiaye Yunanistan'a gitti

Ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Karagümrük formaları giyen Badou Ndiaye'nin yeni adresi Yunanistan oldu.



30 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Ligi ekiplerinden Aris ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



2018'de Galatasaray'dan 16 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'ye giden Senegalli oyuncu, ardından önce Galatasaray'a kiralık olarak dönmüş ve sonrasında Trabzonspor, Karagümrük ve Al Ain'de kiralık olarak oynamıştı.



