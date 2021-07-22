Badou Ndiaye Yunanistan'a gitti

Ülkemizde 4 takımda forma giyen Senegalli oyuncu Badou Ndiaye, Yunanistan ekiplerinden Aris ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Badou Ndiaye Yunanistan'a gitti
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22 Temmuz 2021 21:32
Ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Karagümrük formaları giyen Badou Ndiaye'nin yeni adresi Yunanistan oldu.

30 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Ligi ekiplerinden Aris ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2018'de Galatasaray'dan 16 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'ye giden Senegalli oyuncu, ardından önce Galatasaray'a kiralık olarak dönmüş ve sonrasında Trabzonspor, Karagümrük ve Al Ain'de kiralık olarak oynamıştı.


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