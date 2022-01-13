Azubuike yeniden Yeni Malatyaspor'da!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, eski oyuncusu Azubuike Okechukwu'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

, Fotoğraf; Twitter
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Azubuike yeniden Yeni Malatyaspor'da!
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13 Ocak 2022 20:01
Yeni Malatayaspor, Sivasspor'dan eski oyuncusu Azubuike Okechukwu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takımımızda daha önce de forma giyen Azubuike Okechukwu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Azubuike'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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