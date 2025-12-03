03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Az sürede çok iş: Jhon Duran

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran, kısa sürede Sarı- Lacivertli takımın en kritik anlarında sahne alan isimlerden biri haline geldi.

calendar 03 Aralık 2025 11:30
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Az sürede çok iş: Jhon Duran
Dakikaları değil verimliliği konuşuluyor...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran, kısa sürede Sarı- Lacivertli takımın en kritik anlarında sahne alan isimlerden biri haline geldi. Az süre almasına rağmen yüksek verimliliğiyle dikkat çeken genç golcü, toplam 517 dakika oynadı.12 maçta 3 gol ve 2 asist üreterek adeta "az oynayıp çok iş yapan" futbolculardan biri olarak öne çıktı.

Duran'ın Fenerbahçe kariyerine damga vuran en önemli detay ise kritik maçlarda kritik goller atması oldu. Genç yıldız, her fırsatta takımını sırtlamayı başararak taraftarın gönlünde kısa sürede yer etti. Feyenoord maçında Devler Ligi elemesinde tur getirdi.


BÜYÜK BİR KATKI YAPTI

Fenerbahçeli taraftarlar Duran'ın performansından son derece memnun. Duran'ın yaptığı dokunuşlar altın niteliğinde olarak değerlendiriliyor. Duran Fenerbahçe'ye geldiğinden beri 12 maçta oynadı. Genç yıldız 3 gol yapıp 2 de asist üretti.

GALATASARAY'A DA ATTI!

Kocaelispor maçında öne geçiren golün asistini yaptı. Beşiktaş derbisinde galibiyeti getiren golü kaydetti. Rizespor maçında öne geçiren golün asistini yaptı. Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde beraberliği sağlayan golü atarak yine sorumluluk almayı başardı.

Sarı-Lacivertliler'in 21 yaşındaki forveti Duran, 517 dakikada ortaya koyduğu 3 gol ve 2 asistlik performansıyla fırtına estirdi.

Kolombiyalı genç yıldız, G.Saray; Beşiktaş ve Rizespor gibi kritik maçlarda sahneye çıkarak her dokunuşunu altına çevirdi. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
