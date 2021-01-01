Ayton: "Kontrat konusunu arkamda bıraktım"

Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton, Suns ile kontratını uzatamaması konusunu geride bıraktığını söyledi.



Geçtiğimiz yaz döneminde Ayton, Suns'dan beş yıllığı 172.5 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme uzatması beklemiş olsa da, ekip kendisinin o kadar değerli olduğunu düşünmemiş ve bir anlaşmaya varılamamıştı.



Bu sayede 2021-22 sezonunun sonunda serbest oyuncu olacak olan Ayton, o süreçte diğer takımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye hak kazanacak.



The Undefeated'ın kıdemli NBA yazarı Marc J. Spears ile yaptığı röportajda Ayton, kazanmaya odaklanmış olduğunu ve geçmişteki başarısız geçen görüşmelere takılıp kalmadığını açıkladı:



"Görüşmeler sonuca varamadığı an, aklımdan çıkarmıştım. İnsanlara yanıldıklarını göstermek için yapabileceğim tek şey, k*çımı yırtarak çalışmak ve maç kazanmak. Günün sonunda en önemli şey, kazanmak.



Bu ligde bir şeyler elde etmek istiyorsanız, kazanmak zorundasınız. Ben tüm konuşulanlara kulaklarımı kapatıp çalışmalarımı sürdürüyorum. Umurumda bile değil.



Görüşmeleri sonuçlandırabilmek adına zamanımız ve bir son tarihimiz vardı, fakat olduramadık. Yapacak bir şey yok, yine de çalışmak ve maç içinde bana düşen görevleri yapmak zorundayım. Benim rekabetçi ruhum bu şekilde işliyor."



Bahamalı oyuncu, Suns'ın 2020-21 sezonundaki şampiyonluk yarışında etkili bir isim olmuştu ve bu sezon ise şu ana dek 16.3 sayı ve 11.1 ribaund ortalamaları yakalıyor.



