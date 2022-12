Avrupa Kros Şampiyonası heyecanı İtalya'da yaşanacak

28. Avrupa Kros Şampiyonası, 11 Aralık Pazar günü İtalya'da gerçekleştirilecek.Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, her yıl aralık ayında düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nın 28'incisi, Torino'daki La Mandria Park'ta yapılacak.Şampiyonada mücadele edecek milli atletler arasında daha önce Avrupa Kros Şampiyonası'nda bireysel şampiyonluk kazanan Yasemin Can ve Emine Hatun Tuna Mechaal ile birlikte Balkan ve Türkiye şampiyonalarında birincilikleri bulunan isimler yer alıyor.Bu yılki şampiyonada Yasemin Can, dört kez altın madalya aldığı büyük kadınlarda beşinci zaferini elde ederek yeni bir tarih yazmaya çalışacak.Milliler, 2013'ten bu yana madalyasız dönmediği Avrupa Kros'ta bugüne dek 22 altın, 10 gümüş, 15 de bronz madalya elde etti. Türkiye, gelecek yıl Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek şampiyonaya 2024'te Antalya'da ev sahipliği yapacak.28. Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şöyle:Büyük kadınlar: Özlem Kaya Alıcı, Yasemin Can, Emine Hatun Tuna MechaalBüyük erkekler: Ersin Tekal, Sezgin Ataç23 yaş altı kadınlar: Sabriye Güzelyurt23 yaş altı erkekler: Ramazan Baştuğ20 yaş altı kadınlar: Ayça Fidanoğlu, Edibe Yağız, Pelinsu Şahin, Sıla Ata20 yaş altı erkekler: Enbiya Yazıcı, İsmail Taşyürek, Taner Tunçtan, Utku Göler