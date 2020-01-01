Avery Bradley'den, WNBA'e 30 bin dolarlık bağış!

Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley'in, WNBA bubble'ına 30 bin dolar değerinde malzeme bağışladığı bildirildi.



NBA'in Orlando'daki sezon devamına katılmamayı tercih etmesine rağmen, Bradley, varlığını bu yaz Florida'da hissettirdi.



Forbes'tan Shlomo Sprung'a göre 29 yaşındaki oyuncu ve eşi Ashley, WNBA bubble'ına, ligin çalışan anneleri için sağlık ve güzellik malzemeleri ve çocukları için eğitim malzemeleri ve oyunlar da dahil olmak üzere, değeri 30.000 dolardan fazla malzeme bağışladı.



Bradley, "Gerçekten önemli olan bir şey de, annelerin temel ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmaktı. Açıkçası çok fazla kazanmıyorlar ve sadece basketbola odaklanmaları amacıyla, onlara herhangi bir şekilde yardımcı olup olamayacağımı görmek istedim." şeklinde konuştu.



WNBA'nın 22 maçlık normal sezonu ve playoffları 25 Temmuz - 6 Ekim tarihleri arasında Tampa Bay'in güneyindeki Bradenton'da gerçekleşmişti ve Seattle Storm şampiyonluğu kazanan takım olmuştu.



Bradley, NBA'in bubble'ına, kısmen oğlunun solunum hastalığından ötürü sıkıntı çekmiş olması nedeniyle katılmamayı tercih etmişti. Bununla birlikte, Bradley'nin Lakers sezonuna genel olarak katkılarından ötürü, genel menajer Rob Pelinka Temmuz ayında, ekibin 2020 şampiyonluğunu kazanması halinde veteran guarda bir yüzük teklif etmeye karar vermişti.



