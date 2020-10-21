Aubameyang: "Elneny benim gibi, hep pozitif!"

Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal'e geri dönen Elneny hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Aubameyang: 'Elneny benim gibi, hep pozitif!'
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21 Ekim 2020 16:31
Arsenal'in yıldız futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, takıma geri dönen Mohammed Elneny için açıklamalarda bulundu.

Elneny ile arasındaki iletişimin çok iyi olduğuna değinen Gabonlu yıldız, "Elneny'i seviyorum çünkü biraz benim gibi, her zaman mutlu ve pozitif. Ondan bazı Arapça kelimeler öğrendim. Habibi ve Elhamdülillah diyebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Mısırlı futbolcunun geri dönmesinden ötürü mutlu olduklarını söyleyen Aubameyang, "Elneny gerçekten harika bir oyuncu, her zaman ileri oynamak istiyor. Her zaman bize topu vermeye çalışıyor. Arsenal'e geri döndüğü için mutluyuz" dedi.

Elneny, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olrak geçirmiş ve bu sezon başında Londra ekibine geri dönmüştü.



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